إطلاق نار كثيف وإغلاق طرق مجاورة لمبانى هيئة العمليات التابعة للمخابرات السودانية

نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان، أن دوي إطلاق رصاص تردد اليوم الثلاثاء داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية في العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار كثيف وإغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية، وأكدت ذلك وكالة رويترز دون ذكر مزيد من التفاصيل.

#عاجل |سماع أصوات إطلاق نار كثيف وإغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية (شهود عيان) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 14, 2020

وذكر "باج نيوز" السوداني، نقلا عن مصدر أمني مطلع أن أصوات أعيرة نارية روعت سكان ضاحية كافوري صباح اليوم، كما شهدت المنطقة إغلاقا للطرق المجاورة لمبانى هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.

أنباء عن إطلاق نار كثيف في العاصمة السودانية الخرطوم #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 14, 2020

وأوضح المصدر الأمني أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري، اطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطريق المجاور لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض والذين رفضوا إستلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما قاموا بحبس اللجنة المختصة بقيادة لواء أمن.

وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.يتبع...