إسرائيل تتخذ قرارا عاجلا بشأن غرق قاعدة عسكرية بالأمطار... بالصور

قام الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، بخطوة عاجلة بعد غرق 8 طائرات عسكرية في سيول الأمطار.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، قد أكد أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في غرق 8 طائرات عسكرية في سيول الأمطار، ما تسبب في وقوع خسائر فادحة بملايين الشواكل (العملة الإسرائيلية - الدولار يساوي 3.4651 شيكل).

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق عاجل في غرق 8 طائرات عسكرية في قاعدة "حتسور" بجنوب إسرائيل، بقيادة لواء في سلاح الجو نفسه، وهو طاقم عسكري رفيع لبحث كيفية غرق هذه الطائرات، وكيفية تفادي مثل هذه الواقعة مرة أخرى.

ההצפות בבסיס חצור: מפקד חיל האוויר הורה להקים צוות לתחקור התקרית • @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/7PDHnpgxXH pic.twitter.com/G9bSTW9k28 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 14, 2020

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس، الاثنين، أن عددا من الطائرات العسكرية تضررت الأسبوع الماضي عندما غمرت الأمطار الغزيرة مرابضها.

وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن تصل تكلفة التصليح إلى عشرات الملايين من الشواكل، بعد حالة تضرر واضحة للطائرات العسكرية وهي في قواعدها العسكرية، منوهة إلى أنه سيتم إصلاحها، على أن تعود إلى التحليق في الأيام المقبلة.

وشهدت إسرائيل، الأسبوع الماضي، سيولا كبرى على طول الساحل وفي صحراء النقب.

מפקד חיל האוויר קיים תחקיר ראשוני לאירוע ההצפות בבסיס חצור https://t.co/Krldoz8z5l pic.twitter.com/w8rgVvR2eB — חדשות כל העולם (@Itamarcohen16) January 14, 2020

وأوضحت القناة العبرية الـ"12" أن قاعدة "حتسور" الجوية بجنوب إسرائيل، تعرضت لضربة قوية جراء عاصفة مطرية، حيث غمرت السيول مجاري المياه، ما أدى إلى إرسال كميات هائلة من مياه الأمطار نحو مرابض الطائرات المغطاة، حيث تم تخزين الطائرات المقاتلة.

ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني صورة لإحدى الطائرات، وهي طائرة مقاتلة من طراز "اف-16"، في حظيرة غمرتها المياه.