المشري: مسودة بيان مؤتمر برلين حول ليبيا تتضمن العمل ضمن 3 مسارات

قال خالد المشرى رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق الليبية، إن مسودة بيان مؤتمر برلين حول ليبيا تتضمن العمل ضمن 3 مسارات سياسي واقتصادي وأمني- عسكري.