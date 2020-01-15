الرئيس المصري يدشن قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر... فيديو

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

القاهرة– سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد تم إنشاء القاعدة "في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح".

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بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بحضور الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، pic.twitter.com/grvhBgf9A1 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) January 15, 2020

​وأوضح البيان أن القاعدة تم إنشاؤها "في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى القلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية".

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عروض جوية للمقاتلات الحربية أثناء مراسم إفتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر

President’s Abdel Fattah Sisi inaugurated Today Bernice base, The largest military base in the Red Sea region. pic.twitter.com/t14E6Blk8Z — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) January 15, 2020

​وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان (الفدان حوالي 4200 متر مربع) وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر، بحسب البيان.

سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي..تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار. pic.twitter.com/vImcckrWAb — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 15, 2020

​وأشار البيان إلى أن الهدف من إنشاء القاعدة يتمثل في "حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030".