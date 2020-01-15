الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أكد الاتحاد الأوروبي أن ممثله للسياسة الخارجية، جوسيب بوريل، سيشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المقرر انعقاده في 19 من الشهر الجاري.

أمستردام - سبوتنيك. وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في إحاطة اليوم الأربعاء: "أؤكد أنه تمت دعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوسيب بوريل إلى حضور مؤتمر برلين، وسيشارك. والتوقعات أن عملية برلين ستحرك عملية الحل السياسي والتوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار، وهذه الأولويات في مؤتمر برلين".

وأوضح أن "أيا كان ما يفعله بوريل من حشد جهوده للحل السياسي لليبيا فهو يفعله بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء، وكذلك الأمر لجميع الملفات الأخرى".

كانت الحكومة الألمانية قد أكدت رسميا، أمس الثلاثاء، عقد مؤتمر للتسوية في ليبيا، يوم 19 كانون الثاني/يناير، في برلين.

وأعلنت القوتان المتنازعتان في ليبيا (حكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فايز السراج والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر) وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 كانون الثاني/يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، قبل ذلك في إسطنبول.

واستضافت موسكو، الاثنين الماضي، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلين عن الطرفين الرئيسيين في ليبيا (المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج)، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، ولكن حفتر غادر موسكو من دون التوقيع على الاتفاق، طالبا منحه بعض الوقت لدراسة الاتفاق.

وأعلن المشير خليفة حفتر، في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس، ودعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يشن الجيش الليبي عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.