الصادق المهدي يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة السودانية

اتهم رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، جهات لم يسمها بإدخال قيادات من حزبه في الحكومة دون علمهم ورغبتهم.

ووفقا لما نشرته جريدة "آخر لحظة"، قال المهدي لأنصاره بالقضارف: "بعض الناس أدخلوا ناس مننا في الحكومة مع إننا ما رتبنا لمشاركتهم".

وحول الاتهامات التي وجهت لحزبه برفع الخيمة من القيادة العامة، أوضح "الخيمة رفعت بعد أن انتهت من الجزء الثلاثين من القرآن الكريم. حتى تلك الخطوة تمت دون توجيه من الحزب".

وأكمل المهدي "أقول لكل من يتهمني بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة إنه كاذب، ولكن إذا حدث وشهدنا تعثر في الفترة الانتقالية، فالانتخابات أفضل من الفوضى".

وأعلن الصادق المهدي عن عدم رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، مضيفا "أسير في اتجاه التخلي عن أي مسؤولية حزبية".

وأتم "الحمد لله أنا محبوب من الناس وموجود في قلوبهم وعقولهم. تم مدحي في السودان وخارجه بقصائد، ولا أريد مناصب جديدة. وأقول لمن يخشى ترشحي لرئاسة الجمهورية أن يطمئن ويرتاح".