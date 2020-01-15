مفاجأة... ما سبب استقالة مدير المخابرات السودانية بعد فشل التمرد؟

تقدم الفريق أبو بكر دمبلاب مدير المخابرات العامة في السودان باستقالته إلى المجلس السيادي الذي يدير شؤون البلاد بشكل مؤقت، بعد رفضه الهجوم على القوات المتمردة التابعة لهيئة العمليات.

ونقل الموقع الإخباري السوداني "الأحداث نيوز" عن مصدر مطلع قوله، إن دمبلاب اتفق مع الحكومة على عدم مهاجمة أفراد العمليات الذين أعلنوا تمردهم الثلاثاء، ما دفع مدير المخابرات للاستقالة بعد هجوم قوات الجيش عليهم.

من جانبه قال رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إن 40 جنديًا في هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات سلموا أنفسهم إلى قوات الجيش، مشيرًا في الوقت ذاته إلى دراسة المجلس لاستقالة دمبلاب بعد تقدمه رسميًا بها.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء قال البرهان إن قوات الجيش نجحت في اقتحام مقر الهيئة وإنهاء التمرد دون جهد، وعادت الأمور إلى نصابها وفُتحت جميع المقرات تحت حماية القوات المسلحة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إطلاق نار كثيف في موقعين عسكريين الثلاثاء، بعدما رفض عناصر هيئة العمليات خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات، وبحسب التصريحات الرسمية، استطاعات القوات المسلحة اقتحام الموقعين وإنهاء التمرد.

وسقط خلال هذه الأحداث 5 قتلى بينهم جنديان، وفقًا لما نقلت "فرانس برس" عن مصادر طبية، فيما تم تعليق السفر عبر مطار الخرطوم لفترة مؤقتة أمس.

واتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، صلاح قوش مدير المخابرات السابق بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها البلاد الثلاثاء.