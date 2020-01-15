البحرين تبدأ نقل مواطنيها من العراق

أعلنت الخطوط الجوية البحرينية أنها ستقوم بتشغيل رحلاتها من مطار النجف الدولي العراقي إلى مطار البحرين الدولي لنقل مسافريها الموجودين حاليا في جمهورية العراق.

وأفادت صحيفة "الوطن"، مساء اليوم، الأربعاء، أن شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أعلنت في بيان لها أنها ستقوم بتشغيل رحلاتها من مطار النجف إلى المنامة لنقل مسافريها الموجودين في العراق، في الفترة من 16 - 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوردت الصحيفة أن معظم هذه الرحلات ستكون بنفس أرقام الرحلات، وفي الوقت نفسه للجدولة الأصلية.

وأكدت الخطوط الجوية البحرينية أن جميع المسافرين البحرينيين الذين لا يحملون تذاكر طيران الخليج، والذين سافروا إلى العراق براً أو مع شركات طيران أخرى، سيتمكنون من شراء تذاكر سفر من مطار النجف الدولي على متن أي رحلة تابعة لشركة طيران الخليج من 16 إلى 21 يناير 2020.

وأفادت شركة طيران الخليج بأنها تعمل عن كثب مع سفارة مملكة البحرين في العراق وقنصلية المملكة في النجف للتواصل مع مسافري شركة الطيران الراغبين في العودة إلى المملكة، وبأنه يمكن لجميع المسافرين والبحرينيين في النجف الاتصال بوكالات السفر أو المكتب المحلي لطيران الخليج أو مركز اتصال طيران الخليج للحصول على مزيد من المعلومات.

وأوضحت شركة الطيران البحرينية إلى أنها تضع دائماً سلامة مسافريها وطاقمها الجوي في قمة أولوياتها في ظل الظروف والأوضاع الراهنة.

ويشار إلى أن العراق يشهد توترات منذ اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في الثالث من الشهر الجاري.

وردت إيران، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، وهما عين الأسد والحرير، شمال العراق، وذلك في الثامن من الشهر الجاري.