تحذيرات سعودية بشأن استخدام "الدرون"

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية سريلانكا، تحذيرا للمواطنين السعوديين الزائرين والمتواجدين بضرورة تجنب التصوير بطائرات "الدرون".

وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر"، أن تحذير المواطنين بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرات "الدرون" يأتي تجنبا للمساءلة القانونية، بحسب صحيفة "تواصل".

يذكر أن العديد من الدول تجرم استخدام طائرات "الدرون" داخل حدودها، حيث تتعامل معها على أنها تهديد للأمن كونها تسهل من مهمة رصد أية أهداف عسكرية أو مدنية.