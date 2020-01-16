غسان سلامة: نجاح مؤتمر برلين يساهم في عودة نازحي ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن لديه أمل في أن يفضي مؤتمر برلين إلى وقف نهائي لإطلاق النار، حتى يتمكن النازحون الليبيون من العودة إلى منازلهم.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، مشيرة إلى أن سلامة كان يزور مركز إيواء النازحين في مدرسة الغنيمي، بمنطقة بن عاشور، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، برفقة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أمس الأربعاء.

وقالت البعثة الأممية، على صفحتها في "فيسبوك"، إن سلامة، وويليامز، استمعا إلى هموم ومعاناة النازحين داخليا جراء الاقتتال في طرابلس"، وأن المبعوث الأممي أكد "استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود لدعم النازحين".

وتحاول ألمانيا جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في "مؤتمر برلين" في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، حيث نقل وزير خارجيتها هايكو ماس، دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، للمشاركة في مؤتمر برلين.

وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد النازحين في مختلف ربوع ليبيا تخطى 268 ألفا، وأن عدد النازحين، الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ أبريل/ نيسان 2019، حتى أغسطس/ آب من نفس العام، بلغ 9817 شخصا".