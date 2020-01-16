"لجنة تقصي الحقائق" بأحداث الخرطوم تؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان

أدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم، اليمين الدستورية، اليوم الخميس،في القصر الجمهوري، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وذكر بيان للمجلس السيادي اليوم، أنه "أدى القسم... بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم أمس الأول بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وذلك بحضور رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وبحسب قرار تشكيل اللجنة، فإنها تختص اللجنة بـ"الاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات)".
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بجمع البيانات وسماع الشهود وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وتلف للممتلكات الخاصة والعامة.
وتحدد اللجنة المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها، إلى جانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث.
كما نص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كافة المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، استدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله.
ويحق للجنة القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها.
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