تسجيل
18:22 16 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    عمال في قطر

    قطر تخفف المزيد من القيود على العمالة الأجنبية

    © REUTERS / Naseem Mohammed Bny Huthil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102328/36/1023283678.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001161044082985-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    ألغت قطر عددًا من القيود المفروضة على مغادرة أغلب العمال الوافدين، في إطار حزمة من الإصلاحات بدأتها الدوحة ردًا على ادعاءات بسوء معاملتها واستغلالها للعمالة الأجنبية.

    وبحسب وكالة "رويترز" يلغي قرار الحكومة المعلن عنه الخميس، الحاجة لتأشيرة مغادرة البلاد لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية، المستقدم أغلبيتها من بلدان آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين، وهو ما يأتي بعد انتقادات حقوقية لاستبعاد هذه الفئة من إصلاحات سابقة.

    وفي عام 2018، ألغت قطر تأشيرة الخروج للكثير من العمال الأجانب، في إصلاح لم يشمل عمال الخدمة المنزلية وموظفي الحكومة وقطاع النفط والغاز والأعمال البحرية والزراعية، ومع ذلك، وبموجب القرار الجديد ستكون تأشيرة المغادرة مطلوبة لأفراد القوات المسلحة وعدد محدود من الموظفين في المواقع المهمة.

    إنشاءات كأس العالم قطر 2022
    © AP Photo / Rob Harris
    باكستان تصر على حقوق مواطنيها العاملين في منشآت كأس العالم قطر 2022
    وجاء في بيان الحكومة الصادر اليوم، إنه يحق لصاحب العمل تقديم طلب مسبب لوزارة الخارجية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد وفقًا لطبيعة عملهم، على ألا تتجاوز القائمة 5% من العاملين لديه.

    وفي أغسطس/ آب الماضي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل في أوائل الشهر، احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.

    ورد مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، عبر حسابه على "تويتر"، بالقول إن "قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل"، مضيفا: "نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات".

    وفي البيان، قالت الحكومة بعد أيام من هذه التصريحات، إن التحقيق كشف أن السبب وراء الاحتجاج كان التأخر في دفع أجور العمال نظرا لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين، حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد".

    وتطالب "هيومن رايتس ووتش" بإلغاء نظام الكفالة بالكامل، بما يشمل السماح للعمال بتغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وبغض النظر عن مدة عملهم لديه، مع إنهاء قدرة صاحب العمل على إلغاء تأشيرات العمال متى شاء.

     

    انظر أيضا:

    قطر: لدينا بدائل كثيرة للعمالة المصرية ولكننا نحترمهم ولم ولن نظلمهم
    أمير قطر يعتمد قرارا فريدا من نوعه في الخليج بشأن العمالة الوافدة
    بعد انتقادات دولية... قطر تفاجئ العمالة الأجنبية بـ"قانون جديد"
    قطر تصدر بيانا بشأن مطالب بالتحقيق الفوري في وفيات العمال الوافدين
    الكلمات الدلالية:
    نظام الكفالة, العمالة, نيبال, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جنود من وحدة البنادق الآلية في تدريب التزلج في منطقة كيميروفو
    التزلج يكون عسكريا أيضا...مناورات الجيش الروسي
    حرب أمريكا وهواوي لكسب قلب ميركل
    حرب أمريكا وهواوي لكسب قلب ميركل
    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك