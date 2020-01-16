محمد بن زايد يعلق على حضوره مهرجان شرم الشيخ برفقة السيسي

علق الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على حضوره مهرجان شرم الشيخ التراثي، برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب محمد بن زايد عن سعادته بحضور المهرجان برفقة الرئيس المصري، عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع "تويتر".

شهدت وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهرجان شرم الشيخ التراثي .. ملتقى يجسد - بفعالياته المتعددة والمتنوعة - موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري.. صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة. pic.twitter.com/iSraiDqfGI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 16, 2020

وكتب ابن زايد: "شهدت وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهرجان شرم الشيخ التراثي.. ملتقى يجسد، بفعالياته المتعددة والمتنوعة موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري".

وتابع ولي عهد أبوظبي: "صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة".

يذكر أن الرئيس السيسي، افتتح والشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي - سباق الهجن الدولي.