وزير الأوقاف الأردني يدعو إلى "شد الرحال" نحو الأقصى

شدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، على ضرورة عمارة المسجد الأقصى بالتواجد فيه، وشد الرحال إليه، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني.

ونقلت قناة "نور الأردن" عن الخلايلة، قوله بأن "الوزارة تابعت بقلق شديد ما قامت به شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى من اقتحام بعد صلاة فجر الجمعة، واعتداء على المصلين، وإرغام آلاف المصلين على مغادرة المسجد، بحسب ما نقلته قناة "المملكة".

وأكد أن "الاعتداء محاولة بائسة من سلطة الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين، فالمسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين، فهو مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحد أقدس 3 مساجد للمسلمين، وأن حمايته فريضة"، على حد تعبيره.

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت باحات المسجد الأقصى، بعد صلاة فجر الجمعة، واعتدت على المصلين، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإنّ مصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من البقاء في الساحات، وأطلقوا أعيرة مطاطية، وقالت مصادر فلسطينية إن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات.