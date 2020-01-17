احتجاجات شعبية أردنية على اتفاقية الغاز مع إسرائيل

شهدت العاصمة الأردنية عمان احتجاجا شعبيا على اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تنص على توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية أن مسيرة شعبية "انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان اليوم الجمعة للمطالبة باسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي وضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام وادي عربة".

وبحسب الوكالة فقد "رفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعدادا لذلك".

ومن العبارات التي كتبت على بعض اللافتات التي رفعها المحتجون: "من الجنوب إلى الشمال... غاز العدو احتلال".

ويناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون "منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني"، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائبا.