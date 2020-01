وزير الخارجية المصري عن اتفاق السراج وتركيا: "هو والعدم سواء"... فيديو

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية على قناة "مصر MBC"، أن "ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على الحقوق المصرية، ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء".

وأوضح شكري أن "الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا".