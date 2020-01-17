وزير الخارجية المصري عن اتفاق السراج وتركيا: "هو والعدم سواء"... فيديو

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، يتفق مع قواعد القانون.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية على قناة "مصر MBC"، أن "ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على الحقوق المصرية، ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء".

#الحكاية| سامح شكري يرد على تصريحات وزير الدفاع التركي أن مصر ليست لديها حدود مع ليبيا!!#MBCMASR pic.twitter.com/pn2SYiUXS2 — MBC مصر (@mbcmasr) January 17, 2020

وأوضح شكري أن "الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا".

وأشار شكري ، إلى أن "الموقف المصري تناول كافة العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وهناك توافق داخلي وخارجي، والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة، ومسؤولية الجيش والشرطة في مهام الأمن".

وأكد شكري، أن "مستوى التمثيل المصري في مؤتمر برلين، سوف يتم الإعلان عنه رسميا في الساعات القادمة".

وعن حضور الرئيس المصري مؤتمر برلين، أجاب "إذا تم تحديد ذلك سوف تعلن عنه الرئاسة".

وتستضيف برلين مؤتمرا حول ليبيا يعقد، يوم 19 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد المحادثات الليبية-الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وسيشارك في المؤتمر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كما تلقى كل من رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دعوة لحضور المؤتمر.