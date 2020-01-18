تسجيل
03:06 18 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

    بعد الغابون… المغرب: دول عدة تفتتح تمثيليتها الديبلوماسية بالصحراء "دعما لمغربيتها"

    © REUTERS / Denis Balibouse
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103890/84/1038908460.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001181044097954-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/

    قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن "دولا عديدة أبدت رغبتها في فتح تمثيليات دبلوماسية بالمحافظات الصحراوية جنوب البلاد بغية التعبير عن دعمها للمغرب ولمغربية الصحراء".

    نواكشوط - سبوتنيك. وأضاف ان "فتح هذه القنصليات يؤلم بشدة الأطراف الأخرى التي ستستمر في إصدار بيانات غير مجدية للتعبير عن عدائها لهذه الدينامية".

    الحكومة المغربية الجديدة
    © REUTERS / STRINGER
    أول تعليق من المغرب على تصريحات رئيس الجزائر بشأن أزمة الصحراء
    وأكد بوريطة مساء الجمعة خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي، أن "الدول التي ترغب في فتح تمثيليات دبلوماسية لها بمدينتي العيون والداخلة تريد من خلال هذه المبادرة السياسية القوية، أن يكون حضورها الدبلوماسي بالأقاليم الجنوبية للمملكة مماثلا لحضورها بمدن أخرى من قبيل مراكش وطنجة وأكادير".

    وأوضح بوريطة أن فتح الغابون لقنصلية عامة لها بالعيون، في وقت سابق الجمعة، يشهد على الدعم الراسخ لهذا البلد الصديق لسيادة المغرب على صحرائه.

    وأعلن الوزير أن اجتماع وزراء خارجية المغرب ودول المحيط الهادي الإثني عشر سينعقد في 22 شباط/ فبراير المقبل بمدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

    وأكد بوريطة أن:

    "هذا الاجتماع المهم يأتي في إطار الدينامية القوية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، والتي تجسدت خلال الأشهر الأخيرة بدعم قوى الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة".

    وأوضح "هذا الاجتماع الذي سيتناول مختلف جوانب التعاون بين المملكة وبلدان المحيط الهادئ، يعد بداية لتكريس هذه الحقيقة الدبلوماسية التي تميزت بافتتاح العديد من قنصليات دول أجنبية بمدينتي العيون والداخلة".

    ثالث تمثيلية دبلوماسية 

    وافتتحت الغابون الجمعة قنصلية عامة لها بمدينة العيون تعد ثالث تمثيلية دبلوماسية بهذه المدينة بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي جرى افتتاحها في حزيران/ يونيو الماضي، والقنصلية العامة لجزر القمر التي افتتحت كانون الأول/ ديسمبر المنصرم. 

    قوات البوليساريو
    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    تهديدات متكررة... ما مصير النزاع بين المغرب والبوليساريو؟
    كما تحتضن مدينة الداخلة ثاني أكبر مدن الصحراء قنصليتين عامتين لكل من غامبيا وغينيا.

    ويقترح المغرب حكما ذاتيا لمحافظات الصحراء كحل للنزاع حول الصحراء الغربية (266 ألف كلم مربع)، فيما ترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر مقترح المغرب وتتمسك بخيار الاستفتاء للاستقلال عن المغرب.

    ويسيطر المغرب على 80 بالمائة من أراضي الصحراء بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها الصحراء عام 1975.

    وكان آخر مبعوث أممي في قضية الصحراء الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر قد استقال من مهامه مبعوثا في أيّار/مايو الماضي "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة، ولم يعين بعد خلف له.

    انظر أيضا:

    التهريب المعيشي... 350 ألف سيدة على الحدود المغربية يواجهن منع العبور
    تهديدات متكررة... ما مصير النزاع بين المغرب والبوليساريو؟
    نائب جزائري يكشف موقف بلاده بشأن السماح لعبور قوات تركية إلى ليبيا
    عناصر من جبهة "البوليساريو" تعيد فتح معبر الكراكرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا
    الكلمات الدلالية:
    الصحراء المغربية, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات من فرقة التشجيع خلال استراحة بين الأشواط في مباراة لكرة السلة (بطولة الدوري الأوروبي 2019/2020) - بين الفريقين الروسيين بي كا خيمكي - موسكو وبي كا زينيت - سان بطرسبورغ
    إقالة الحكومة الروسية وتساقط الثلوج في الدول العريبة...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الأمريكي يتعافى بعد الهجوم الإيراني على قاعدة بالعراق
    الجيش الأمريكي "يتعافى" بعد الهجوم الإيراني على قاعدة في العراق
    إنفوجراف - إنفوجرافيك - 13 معلومة عن مسدس غلوك 17 النمساوي
    13 معلومة عن مسدس "غلوك 17" النمساوي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك