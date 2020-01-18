وحدات خاصة... قناة عبرية تكشف مخاوف إسرائيل الجديدة بشأن غزة... بالفيديو

كشفت قناة عبرية النقاب عن مخاوف إسرائيلية جديدة من قطاع غزة، بعيد إطلاق بالونات هيليوم متفجرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، السبت، أن وحدات "الإرباك الليلي" الفلسطينية اعتزمت معاودة العمل تجاه مستوطنات غلاف غزة والداخل الإسرائيلي، انطلاقا من القطاع.

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن حركة حماس تستعد لتجديد هذه الوحدات الليلية التي أربكت حسابات الجيش الإسرائيلي، طيلة أشهر طويلة، وبأن الأيام المقبلة ستشهد تجديد هذه العمليات.

وأوردت أن حركة حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار الأخير بينهما، موضحة أن هناك تقديرات للجيش الإسرائيلي تفيد بأن عملية إطلاق بالونات الهيليوم المتفجرة من غزة، تتم بواسطة مجموعة من الجهاد الإسلامي، دون موافقة من القيادة بغزة.

ولفتت القناة إلى أن وحدات الإرباك الليلي قامت بإحراق إطارات كاوشوك، إطلاق بالونات هيليوم حارقة، بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن عشرات البالونات أطلقت من قطاع غزة أطلقت على مستوطنات غلاف غزة، محملة بمواد متفجرة، وإن وقعت دون إصابات.