وسط تعزيزات أمنية كبيرة... مسيرات "لن ندفع الثمن" تتحرك نحو مجلس النواب اللبناني

وذكرت صحيفة "النهار" عن تواجد أكثر من ألف عنصر من مكافحة الشغب سيقومون بوضع الحواجز الحديدية على المداخل المؤدية إلى مجلس النواب.
مسيرة بعنوان "#لن_ندفع_الثمن" تنطلق من #البربير باتجاه محيط #مجلس_النواب#janoubia#جنوبية#لبنان#لبنان_ينتفض#اسبوع_الغضب pic.twitter.com/aEPs0tVcZx— جنوبية | Janoubia (@janoubia_news) January 18, 2020
وانطلق المتظاهرون من ساحة ساسين في الأشرفية، باتجاه وزارة المالية في العدلية، في طريقهم إلى بيروت، على أن يلتقوا بمتظاهرين قادمين من البربير والدورة، لينضم إليهم القادمون من طرابلس والشمال، ثم يتوجهوا سوياً إلى ساحة الشهداء ومداخل مجلس النواب، حيث التجمع المركزي.
انطلق المتظاهرون في #لبنان في مسيرة شعبية، تحت شعار "لن ندفع الثمن"، رفضاً لسياسة المحاصصة في تشكيل الحكومة، واستهتار السلطة بمعاناة المواطنين— العربي الجديد (@alaraby_ar) January 11, 2020
إليك التفاصيل: https://t.co/h5VRSpeog6 pic.twitter.com/Ys9jVUBJ1v
وتجمع حشد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي من أبناء طرابلس وعكار والضنية والمنية والكورة حيث كانت الباصات والفانات والسيارات بانتظارهم للانطلاق إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة.
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