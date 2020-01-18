وسط تعزيزات أمنية كبيرة... مسيرات "لن ندفع الثمن" تتحرك نحو مجلس النواب اللبناني

انطلقت في أكثر من منطقة في لبنان مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" على أن يكون الالتقاء في محيط مجلس النواب، وسط تعزيزات أمنية كبيرة للجيش.

وذكرت صحيفة "النهار" عن تواجد أكثر من ألف عنصر من مكافحة الشغب سيقومون بوضع الحواجز الحديدية على المداخل المؤدية إلى مجلس النواب.

وانطلق المتظاهرون من ساحة ساسين في الأشرفية، باتجاه وزارة المالية في العدلية، في طريقهم إلى بيروت، على أن يلتقوا بمتظاهرين قادمين من البربير والدورة، لينضم إليهم القادمون من طرابلس والشمال، ثم يتوجهوا سوياً إلى ساحة الشهداء ومداخل مجلس النواب، حيث التجمع المركزي.

انطلق المتظاهرون في #لبنان في مسيرة شعبية، تحت شعار "لن ندفع الثمن"، رفضاً لسياسة المحاصصة في تشكيل الحكومة، واستهتار السلطة بمعاناة المواطنين



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وتجمع حشد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي من أبناء طرابلس وعكار والضنية والمنية والكورة حيث كانت الباصات والفانات والسيارات بانتظارهم للانطلاق إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة.