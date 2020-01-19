الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بقصف معسكر تدريبي شمالي مارب

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن قصف صاروخي على أحد معسكراته التدريبية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر"، إن "عددا من الجنود سقطوا بين شهيد وجريح جراء قصف صاروخي استهدف أحد معسكرات التدريب التابعة للقوات المسلحة شمال محافظة ‎مأرب".

وأضاف: "القوات المسلحة بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي تخوض معركة مفتوحة مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية المتطرفة وتقدم التضحيات الغالية في سبيل استعادة أمن واستقرار ‎اليمن والمنطقة".

وأكد ‏أن "الاستهداف لن يزيد القوات المسلحة إلا ثباتا وإصرارا على المضي نحو استكمال معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن واستعادة الدولة والشرعية".

ولم يورد المركز الإعلامي للجيش اليمني، احصائية بضحايا القصف في ظل أنباء عن ارتفاع الحصيلة إلى 60 قتيلا والعديد من الجرحى.

وكان مصدر عسكري يمني أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن صاروخا يعتقد أنه باليستي استهدف تجمعات للجيش عقب صلاة المغرب في معسكر الاستقبال التدريبي في منطقة الميل شمال غربي مدينة مارب، ما أسفر عن مقتل 24 وإصابة أكثر من 20 آخرين في حصيلة غير نهائية.

تقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.