متظاهرون يغلقون جميع الطرق المؤدية إلى وسط بغداد

أغلق متظاهرون، اليوم الأحد، جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران وسط بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "متظاهرين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران وسط بغداد، على خلفية توتر الوضع الأمني بالساحة".

وأضاف أن "القوات الأمنية مستمرة برمي القنابل الصوتية والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين"، مشيرا إلى "تسجيل حالات اختناقات بين صفوفهم".

وتجددت المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الطيران وسط بغداد في وقت سابق من اليوم.

وقال مصدر أمني "الأوضاع في ساحة الطيران وسط بغداد توترت وأدت إلى حدوث مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين"، مشيرا إلى أن "عددا من المتظاهرين أغلقوا الساحة بواسطة الإطارات المحروقة".