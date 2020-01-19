مقتل 12 وإصابة 46 في حادث مروري في الجزائر... صورة

قتل 12 شخصا وأصيب 46 آخرين في حادث تصادم حافلتين لنقل المسافرين، وقع صباح اليوم الأحد في بلدة سطيل الحدودية في الجزائر.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع تلفزيون النهار الجزائري عن الحماية المدنية الجزائرية أنه "تم حتى الآن تسجيل 12 وفاة و46 مصابا، بينهم 5 في حالة حرجة".

عديد القتلى و الجرحى في تصادم حافلتين بالقرب من مدينة اسطيل على الطريق الوطني رقم 3 #طريق_الموت 😔 pic.twitter.com/bCM2JOqi9n — Kimovic Berdjouh (@KimovicB) January 19, 2020

وأوضح الموقع أن الحادث نجم عن "اصطدام حافلتين لنقل المسافرين".