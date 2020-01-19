كاتب إسرائيلي: حاكم عربي أقام علاقات مع إسرائيل وإيران في وقت واحد

قال كتب إسرائيلي إن سلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد، تمتع بعلاقات طيبة مع إسرائيل وإيران في وقت واحد.

وكتب جاكي حوجي في صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس السبت، أن قابوس بن سعيد نجح في توفير فرصة نادرة تتعلق بإقامة علاقات طيبة بين إسرائيل وإيران في وقت واحد، وبأن إسرائيل خسرت برحيله، خاصة بشأن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

ونوه الكاتب الإسرائيلي إلى أن السلطان قابوس قد التقى برئيس جهاز الموساد السابق، الجنرال إفرايم هاليفي، في العاصمة البريطانية، لندن في العام 1975، أي بعد تولي مقاليد الحكم في العاصمة، مسقط، مشيرا إلى إقامة علاقات رسمية بين البلدين، في العام 1996، حيث تم افتتاح ممثلية إسرائيلية في سلطنة عمان ، فيما وصل وفد دبلوماسي عماني رسمي إلى تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن العلاقات الثنائية بين عمان وإسرائيل توقفت بعد مرور أربع سنوات من بدء العلاقة الرسمية بينهما، وذلك حينما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في سبتمبر/أيلول من العام 2000، ملفتا إلى استمرار العلاقات السرية بين الطرفين، طوال السنوات التي تلت تلك الانتفاضة الفلسطينية.

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن السلطان قابوس بن سعيد نجح في إقامة علاقات مع دول متناقضة، وبأنه دشن سياسة خارجية مختلفة، خاصة وأنها من وراء الكواليس، وبصورة هادئة.

وأوضح أنه مع اعتلاء السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، مقاليد الحكم في مسقط، من المحتمل أن تجد إسرائيل وساطة عمانية جديدة بينها وبين وأعدائها - دون ذكر أسماء دول بعينها.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، في العاشر من الشهر الجاري، عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما حكم السلطنة منذ العام 1970.