السيسي يلتقي بومبيو في برلين ويتحدث عن الأزمة الليبية وسد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إنه "لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كل أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة".

وقال السيسي، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي عقدت على هامش مؤتمر برلين ، إنه "لا سبيل لتسوية الأزمة في ليبيا إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية وأمنية واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود".

من جانبه، أعرب بومبيو، عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس المصري، عن "التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة"، معربا عن التطلع "لاستمرار الدور الأمريكي في هذا السياق وصولا إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، اهتمام وحرص الإدارة الأمريكية على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وكذلك جميع الأطراف.