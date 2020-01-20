صحيفة إسرائيلية تنقل بالمباشر مظاهرات بيروت والسلطات اللبنانية تتحرك

بل قيام صحيفة "هآرتس" بنقل المواجهات والتظاهرات التي دارت بين المتظارهين والقوى الأمنية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت عبر البث المباشر من خلال تطبيق "فيسبوك".

وبعد انتشار الخبر قامت عناصر تابعة لجهاز أمن الدولة اللبناني بالتحرك الفوري واستطاعت خلال دقائق عدة من توقيف الشخص الذي يقوم بالنقل المباشر للصحيفة الإسرائيلية.

وكشفت مصادر أمنية أن الشخص هو صحفي أمريكي يعمل بصفته مراسلا حرا وقام بنقل وقائع التظاهرات بوسط بيروت لصالح صفحة "هآرتس" الإسرائيلية.

وحولت السلطات الأمنية الصحفي الأمريكي إلى التحقيق مع مخابرات الجيش في المحكمة العسكرية.

#BREAKING: someone from the security forces fired several riot rounds at protesters. — Nicholas Frakes | نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) January 19, 2020

ويعرّف نيكولاس فرايكس عن نفسه على "تويتر" بأنّه صحافي حر ومصوّر صحافي مقيم في بيروت.

ويظهر حساب فرايكس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يقوم بنقل تفاصيل الأحداث في وسط بيروت.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.