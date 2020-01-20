نجاة قائد عسكري يمني بارز من محاولة اغتيال

نجا قائد عسكري يمني بارز، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

قال مصدر في السلطة المحلية بحضرموت، لوكالة "سبوتنيك" إن "قبليين نصبوا كمينا لموكب أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى وقائد اللواء 135 مشاة العميد الركن يحيى أبو عوجاء، ووكيل محافظة حضرموت الشيخ محمد الصيعري، أثناء مروره بوادي سر في مديرية القطن شمال حضرموت".

وأضاف المصدر "أسفر الكمين عن مقتل ضابط يدعى عبد العزيز الصوفي وجندي، وإصابة اثنين آخرين من حراسة العميد أبو عوجاء".

وأكد المصدر أن أبو عوجاء لم يصب بأي أذى، في حين قتل مسلح قبلي خلال الكمين.

وأشار المصدر إلى وصول قوة من المنطقة العسكرية الأولى تضم مدرعات إلى وادي سر، وقامت بتعقب المسلحين.