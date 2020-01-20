اليمن... مقتل قائد لواء في كمين بالضالع

اغتال مسلحون، اليوم الاثنين، قائداً عسكرياً رفيعاً في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بالضالع لوكالة "سبوتنيك"، إن:

"مسلحين نصبوا كميناً لقائد اللواء الأول مقاومة جنوبية في محافظة الضالع العقيد وليد سكرة، أثناء مروره بسيارته في منطقة السمح خلف حبيل الريدة على الطريق الرئيسي بين ردفان والضالع، متوجها إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف المصدر، أن العقيد سكرة نُقل إلى أحد المستشفيات إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.

وتولى العقيد وليد سكرة، قيادة اللواء خلفاً لوالده اللواء سيف صالح محسن سكرة، عقب مقتله في 30 مايو الماضي، خلال قيادته معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مناطق شخب وسليم والريبي غرب مديرية قعطبة شمال الضالع.