سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

قال مصدري أمني لـ"سبوتنيك" إن ٣ صواريخ سقطت، في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرا إلى إطلاق صفارات الإنذار من داخل السفارة.