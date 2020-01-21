محكمة مصرية تحكم بالسجن 15 عاما لقنصل إيطاليا السابق

قضت محكمة مصرية بالسجن 15عاما لقنصل إيطاليا السابق في الأقصر أوتكر سكاكر، بسبب اتهامه بتهريب آثار مصرية إلى الخارج، عبر حاوية دبلوماسية تم شحنها من ميناء الإسكندرية.

ذكرت ذلك صحيفة "الشروق المصرية"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، قضت بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا في الأقصر أوتكر سكاكر، بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما، مشيرة إلى أنه متهم بتهريب آثار مصرية، إلى الخارج.

ولفتت إلى أن القنصل الإيطالي السابق، يتم محاكمته غيابيا، فى قضية أخرى أمام نفس المحكمة، وذلك في اتهامه بتهريب الآثار، مع آخرين، بحسب الصحيفة المصرية

وأمر النائب العام المصري، في وقت سابق من العام الماضي، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا في الأقصر، الذي مازال هاربا، بحسب الصحيفة المصرية، التي أشارت إلى أنه تم إدراج اسمه في النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو، حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المختلفة.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات ذكرت أن لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، بغرض الاتجار بها، بمساعدة آخرين من مصر، الذين تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

واستردت مصر جميع القطع الأثرية أوائل يوليو/ تموز 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة.