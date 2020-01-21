الجيش اليمني يستكمل سيطرته على جبال جرشب شرق صنعاء

حقق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، تقدماً ميدانياً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، شرق العاصمة صنعاء.

القاهرة– سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش اليمني استكمل السيطرة على سلسلة جبال جرشب الواقعة قرب جبال يام الاستراتيجية في ميمنة جبهة نهم، عقب تأمينه مواقع في محيطها، إثر معارك مع "أنصار الله" استمرت نحو 48 ساعة.

وأضاف أن المعارك التي امتدت إلى مشارف واغرة في مجزر، شمال شرقي محافظة مأرب، أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم القيادي في "أنصار الله" جابر المؤيد، في حين قُتل من صفوف الجيش أركان حرب لواء حفظ السلام العقيد الركن مطهر القادمي.

وأشار المصدر إلى تواصل المواجهات في وادي وصت الرابط بين وادي ملح ومنطقة الفرضة في جبهة الميسرة بمديرية نهم، وتسببها في انقطاع الطريق الرئيسي في الفرضة قرب جبل هيلان.

في السياق، نفذ طيران التحالف 5 غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في مناطق متفرقة من مديرية نهم.

كانت "أنصار الله" تمكنت، في الساعات الماضية، من السيطرة على التبة الحمراء ومواقع في جبال يام الاستراتيجية وفي وادي وصت، وأخرى باتجاه جبل رشا جنوب شرق جبال الملح.