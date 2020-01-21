عبد المهدي: نجري اتصالات بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، إجراء اتصالات لتنظيم رؤية خاصة عن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، تطبيقا لقرار البرلمان العراقي، الصادر منذ أيام.

بغداد - سبوتنيك. وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، "هناك قرار من البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية وقد بدأنا بفتح السياقات والاتصالات لتنظيم هذه الرؤية".

وأضاف: "العراق بحاجة للتهدئة، والقوات الأمنية لا تريد الدخول في سياق العنف مع المتظاهرين".

وكان البرلمان العراقي قد وافق في وقت سابق على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد، ما يعكس مخاوف الكثيرين في العراق من أن تزج الضربة الأمريكية بهم في حرب كبرى بين قوتين أكبر من بلدهما يحتدم بينهما الخلاف منذ وقت طويل في العراق ومختلف أنحاء المنطقة، وتوعد ترامب العراق بعقوبات لن تشهد لها مثيل.

وطلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، من الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية من بلاده.