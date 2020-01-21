احتجاجات أمام البرلمان اللبناني اعتراضا على إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة

تجمع محتجون أمام مدخل المجلس النيابي في ساحة النجمة، وسط بيروت، اعتراضا على إعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

واستقدمت القوى الأمنية تعزيزات أمنية على مداخل مجلس النواب، وعزز الجيش اللبناني انتشاره في بيروت وباقي المناطق اللبنانية.

ويقول احد المحتجين لـ"سبوتنيك":"الحكومة السابقة فاسدة والحكومة الحالية فاسدة اكثر وسنعمل على اسقاطها، ونحن غير موافقين عليها وسنسقط أي حكومة لحين تلبية مطالب الشعب".

وأصدر محتجون في هيئة الطوارئ لإنقاذ مدينة طرابلس بياناً جاء فيه أن "حكومة استمرار الفساد لا تعني الثورة، داعين الثوار إلى متابعة النضال حتى تحقيق أهداف الثورة وإعلان الإضراب العام يوم غد الأربعاء، تعبيرا عن عدم الاعتراف بهذه الحكومة التي تتحمل وحدها مسؤولية استمرار الانهيار".

وتم قطع الطرق بمكبات النفايات والاطارات المشتعلة في مختلف الطرق اللبنانية احتجاجا على إعلان تشكيل الحكومة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.

وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية.