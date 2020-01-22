وزير الطاقة السعودي: أسواق النفط تفاعلت بشكل محدود مع أحداث ليبيا بسبب الاستقرار الذي تضمنه أوبك+

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إن أسواق النفط تفاعلت بشكل محدود مع أحداث ليبيا، ومن المهم لأوبك+ أن تجتمع في مارس/آذار لمراجعة اتفاقها الحالي.

وأكد بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن هناك شكوكا بشأن قدرة النفط الصخري الأمريكي على إضافة مليون برميل يوميًا هذا العام، مؤكدا على أن "لا أحد في روسيا يفكر في الانسحاب من اتفاق أوبك+".

يذكر أن أسعار النفط تراجعت في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.

يتبع..