الخارجية العراقية تعلق على قصف السفارة الأمريكية في بغداد

أدانت وزارة الخارجية العراقية، ما تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد من قصف بصواريخ، سقط بعضها بالقرب من محيطها.

وقالت الوزارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إنها ترفض وتدين ما تعرضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من قصف بصواريخ مجهولة سقطت بالقرب منها.

وذكرت الخارجية العراقية: "في هذا الصدد نجدد حرصنا على الالتزام بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر".

وتابعت: "السلطات الأمنية، قد اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين، لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أي إخلال بأمنها".

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إنها تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق لمعرفة المتسببين بهذا الاعتداء.

وأضافت: "تشدد الوزارة، على أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في سير العمل الدبلوماسي، الذي يوليه العراق أهمية بالغة، لما له من أثر على العلاقات بين بغداد ودول العالم، ورعاية المصالح المتبادلة".