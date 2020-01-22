عضو مجلس الدولة الليبي: الدول المشاركة في "مؤتمر برلين" لم تضع نصب أعينها دماء الليبيين

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، إن مؤتمر برلين لم يقدم جديدا للأزمة الليبية بل بدأ مما انتهى منه لقاء موسكو.

وأشار إلى أن ما يهم الليبيين في هذه المرحلة هو "إنهاء الاقتتال ونزيف الدم وإنهاء معاناة المهجرين والنازحين ووقف نزيف مقدرات الشعب الليبي وإهدارها".

وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "بالعودة إلى وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة 5+5 ما هو إلا تأكيد لما اتفق عليه طرفا الصراع في موسكو وتم توقيعه من طرف دون آخر".

وعن مسارات مؤتمر برلين، قال في حديثه ضمن برنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن "البعثة الأممية ناقشت المسار الاقتصادي عدة مرات في تونس، دون حضور أي طرف لكنها تعهدت بحضور الأطراف".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، أن "المسار السياسي سيتم استكماله في جنيف لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية وتعديل المجلس الرئاسي ليصبح رئيسا ونائبين فقط مع حكومة منفصلة".

وأشار كرموس إلى أن "الصعيد الأمني لن يكون هناك جديد فيه بل أن الدول التي حضرت لم تضع نصب أعينها دماء الليبيين بل كانت تراعي مصالحها الاقتصادية التي شعرت أنها مهددة وفقا للاتفاق الليبي التركي".