أول تعليق إسرائيلي على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر" تغريدة جديدة لها، أعربت فيها عن سعادتها بتعيين 6 وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة، بينهن حقيبة الدفاع، التي تولتها زينة عكر.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء:

يسعدنا أن نرى لأول مرة في تاريخ لبنان والعالم العربي 6 وزيرات في الحكومة بينهن "الدفاع"، باعتبار أن المرأة مؤهلة لكل المهام وعنصر فعال في المجتمع.

يسعدنا ان نرى لأول مرة في تاريخ #لبنان والعالم العربي 6 وزيرات في الحكومة بينهن "الدفاع" باعتبار ان المرأة مؤهلة لكل المهام وعنصر فعال في المجتمع مثل ما هو الحال في #اسرائيل حيث كانت غولدا مائير رئيسة وزراء والمرأة الاسرائيلية نشطة في الكنيست كما تتبوا مناصب وزارية. https://t.co/Ma37jpc9Nn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 22, 2020

سبق أن أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وبحسب "رويترز"، جاء ذلك بعدما توصل حزب الله وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء الذي سيتولى مهمة معالجة الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ منذ عقود.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.

وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية.

وتقلدت 6 وزيرات مهام العمل في الحكومة اللبنانية الجديدة، وهن:

- وزيرة الدفاع، نائبة رئيس الوزراء: زينة عكر

- وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد

- وزيرة العدل: ماري كلود نجم

- وزيرة العمل: لميا الدويهي

- وزيرة المهجرين: غادة شريم

- وزيرة الشباب والرياضة: فرتينيه أوهانيان

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته، ومنذ ذلك الحين اصطدمت جهود تشكيل حكومة جديدة بعراقيل سياسية.