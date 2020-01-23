اليمن... غريفيث يجدد دعوته إلى خفض التصعيد العسكري

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في مستوى العنف باليمن، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين الابرياء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غريفيث في بيان على موقعه إن "لخفض التصعيد دورا حاسما في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة".

وأضاف: "يجب أن نعمل جميعا على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء. لقد عانى اليمن بما فيه الكفاية".

ووفقا للبيان، "كرر غريفيث في اتصالاته المستمرة مع الأطراف المعنية دعوته لخفض التصعيد".

ودعا المبعوث الأممي، الأطراف المعنية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية، بما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية".

كما دعا الأطراف إلى "الالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقا للتهدئة وتعزيزها".

ويشهد اليمن معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ 2015، حيث تسعى الحكومة والتحالف لاستعادة أراضي يسيطر عليها الحوثين، ومن ضمنها العاصمة صنعاء.