تركيا: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية أصبح حاجة ماسة

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي إن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، بات اليوم يمثل حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى.

وشارك جاويش أوغلو أمس الأربعاء في جلسة بعنوان "الحاجة إلى الحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على هامش منتدى دافوس الدولية في سويسرا، وأكد في كلمته على أن قضية فلسطين هي أساس تسوية الأزمات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب موقع "ياني شفق" التركي.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ستواصل جهودها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى انخفاض التوترات في ليبيا وسوريا بدعوات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأمس استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره الفرنسي ماكرون في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأكد عباس على: "أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأميريكة المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية".

وأضاف الرئيس عباس: "نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسيا وأوروبيا، ويعطي الأمل لشعبنا بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار".