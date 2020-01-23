وكالة: مطار دبي الدولي يفحص الركاب القادمين من الصين بسبب كورونا

أفادت وكالة "رويترز" أن مطار دبي الدولي، أعلن اليوم الخميس، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري.

ولفتت إلى أن الشركة المشغلة لمطار دبي، ذكرت، أنه سيتم فحص جميع الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين مع تفشي فيروس كورونا هناك، مشيرة إلى أن هذا الفيروس أدى إلى وفاة 17 شخصا.

ويعد مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، وقالت مؤسسة مطارات دبي، إن الركاب القادمين إليه، سيخضعون لفحص حراري.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، عزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب مخاطر انتشار فيروس "كورونا"

وجاء في بيان إدارة مدينة غوانغان، أنه تم قطع المواصلات العامة في المدينة وتوقيف جميع القطارات من أجل الحرص على عدم انتشار الفيروس إلى باقي المدن"اعتبارا من يوم 23 يناير/ كانون الثاني، وأنه سيتم تعليق حافلات المدينة ونقل الركاب في السيارات لمسافات طويلة مؤقتًا، كما يتم تعليق حركة السكك الحديدية في الاتجاه الخارجي. ويجب على السكان عدم مغادرة المدينة إذا لم تكن حاجة ضرورية لذلك".

وحتى الآن، انتشر الفيروس في 25 مقاطعة ومدينة مركزية، وبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 473 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصا.

كما انتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.