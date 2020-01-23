أمير سعودي ينتقد "صمت أوروبا" على إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية

أبدى الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، استغرابه من "صمت أوروبا على إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية التي قتل فيها 176 شخصا، بينهم أوروبيون".

وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر "تويتر"، "هناك طائرة أسقطتها إيران، واعترفت بهذا، وقتل فيها 176 شخصا، من جنسيات مختلفة منها دول أوروبا (مهد حقوق الإنسان)، هذا الحدث لم يمر عليه شهر ولا أرى أو أسمع من يتحدث عنه، أصبح في طي النسيان وصمت القبور".

— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 23, 2020

​وأُسقطت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء تأهب غير مسبوق لحرب مع الولايات المتحدة.