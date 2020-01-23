ماذا قال ضباط مكافحة الإرهاب للرئيس السيسي... فيديو

وجه رجال قوات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية المصرية، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالات بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة.

وقال الضباط: "نشكرك يا ريس على دعمك المستمر للشرطة، ونعدك والشعب بأننا قادرون على حمايتكم. من يقترب من مصر هنشيله من على وش الأرض".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام.

ويقام الاحتفال في أكاديمية الشرطة، ويشهد تكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.

ضباط مكافحة الإرهاب لـ "السيسي": "اللي هيقرب من مصر هنشيله من على وش الأرض"#ON_E pic.twitter.com/tyo4wZuIll — ON E (@ONENT) January 23, 2020

وتحتفل الشرطة المصرية بعيدها الـ68 في ذكرى موقعة الإسماعيلية، التي دارت أحداثها في 25 يناير/ كانون الثاني عام 1952، بين رجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية وجنود الاحتلال الإنجليزي.

ورفض حينها رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لصالح الإنجليز، لتدور معركة سقط خلالها 50 فردا من الشرطة المصرية وجرح 80.