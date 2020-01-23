الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يصلي لأول مرة في معسكر الهولوكوست… بالفيديو

احتفت وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان بزيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، لمعسكر ضحايا الهولوكوست، في العاصمة البولندية، وارسو.

ونشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على "تويتر"، مساء اليوم، أشادت فيها الوزارة بزيارة الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، برفقة قادة دينيين مسلمين آخرين من أكثر من 24 بلدا.

بالفيديو.. الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة اوشفيتس. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست pic.twitter.com/LngkXguboM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 23, 2020

كما ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية:

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة أوشفيتس. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست.

بدوره، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على "تويتر"، احتفى فيها بتلك الزيارة، قائلا: "هذا هو الإسلام الحقيقي".

هذا هو #الإسلام الحقيقي!

رجل الدّين السّعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا #الهولوكوست اليهود في معسكر #أوشفيتز… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كلّ خير! pic.twitter.com/Cb0s1qJByQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 23, 2020

وقال أدرعي:

رجل الدين السعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود في معسكر أوشفيتس… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كل خير!

وتحيي إسرائيل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي من المقرر أن يحضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.