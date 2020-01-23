الرئاسة: زعماء العالم أجمعوا على قصة نجاح مصر في عهد السيسي

صرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن "ما حققته مصر خلال 5 سنوات ماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، يمثل قصة نجاح بشهادة الجميع".

وأشار راضي، خلال حديثه للإذاعة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، إلى أن "هذا النجاح جاء بشهادة زعماء دول العالم أجمع"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأوضح أن "هناك العديد من المشاهد مع تعدد الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبال كبار زعماء العالم للرئيس، تعد دليلا قاطعا على قصة النجاح التي تشهدها مصر، وضلوع الرئيس السيسي فى كل ما هو شأن دولي وحرص زعماء العالم على أن يكون قاسم مشترك في الاجتماعات الدولية والإقليمية "قاطع واقعي" لما حدث داخل مصر".

ولفت راضي إلى "إشادة المؤسسات الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية بتنفيذه، مؤكدة أن مصر تنفذه حرفيا وهي النجم الساطع في سماء الإصلاحات الاقتصادية، والإشادة به من قبل مؤسسات كبيرة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضاف أن "هناك مؤشرات إيجابية، بالبرنامج الاقتصادي، نتيجة تطبيق الجداول والبرامج للبرنامج الاقتصادي، لافتا إلى أن المؤسسات الاقتصادية تأخذ مصر نمودجا لها في التطبيق الإصلاحي".

وتحدث راضي عن الشق السياسي، قائلا: "إن الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة واسترايجية الدولة العميقة تطبقها في سياستها الخارجية والتعامل في جميع القضايا الإقليمية والدولية بتطبيق المبادئ والقيم من أخلاق ونبل ومد يد العون والسلم وهو ما أظهر مردودا إيجابيا في أوروبا وكل العالم".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إن الدولة تسير بخطوط متوازية، فى مكافحة الإرهاب بجهود من القوات المسلحة ورجال الشرطة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمضي في مسيرة التنمية كاملة في مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والمشروعات القومية"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي بقعة على أرض مصر لا تشهد تغييرا كبيرا، وتغييرا عميقا في كل أمر متعلق بالعمل، وتغيير الثقافات وتغيير أساليب العمل وأساليب الإدارة القديمة ومع حدوث تغييرات إيجابية وعميقة، موضحا أن هذا ظهر بشكل ملموس على المستوى الدولى".