فرنسا تحث لبنان على اتخاذ إجراءات طارئة للخروج من أزمته

قال بيان أصدرته سفارة فرنسا في بيروت، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن باريس مستعدة لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ "إجراءات طوارئ"

وقال البيان: "يتطلب الوضع الصعب الذي يمر فيه لبنان أن تعطي حكومته الجديدة الأولوية لتدابير طارئة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن "فرنسا على استعداد لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، كما تؤكد مجددا تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وآمنه".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس ميشال عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وبحسب "رويترز"، جاء ذلك بعدما توصل حزب الله وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء الذي سيتولى مهمة معالجة الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ منذ عقود.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته، ومنذ ذلك الحين اصطدمت جهود تشكيل حكومة جديدة بعراقيل سياسية.