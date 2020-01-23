الحويج لـ"سبوتنيك": قدمت رؤية الحكومة الليبية لوزراء خارجية دول الجوار بالجزائر

أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج شرقي البلاد، أنه قدم احاطة لوزراء خارجية دول الجوار خلال اجتماع الجزائر حول ليبيا تضمنت رؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية.

بنغازي– سبوتنيك. وقال الحويج في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إنه "قدم احاطة لوزراء خارجية دول الجوار في اجتماع الجزائر حول ليبيا التي تضمنت رؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية"، "مؤكدا على "ضرورة إنهاء المليشيات وفوضى السلاح بالإضافة إلى إنهاء فوضى الخارجين عن القانون".

وأوضح أن "رؤية الحكومة تضمنت كذلك ضرورة التوزيع العادل للثروة لتكون هذه الثوابت تمهيدا لقيام لدولة القانون والمؤسسات".

هذا وقد أعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، يوم الخميس، دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، مؤكدين، على ضرورة دعم المسار السياسي ورفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا.

واحتضنت الجزائر العاصمة أمس الخميس مؤتمر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مكرس لمناقشة نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا وسبل ترجمتها على أرض الواقع.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرا حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.