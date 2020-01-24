عودة 950 لاجئا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم الجمعة، بعودة أكثر من 315 شخصا إلى سوريا من لبنان، بالإضافة إلى عودة أكثر من 630 شخصاً من الأردن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن، على موقع وزارة الدفاع الروسية: "عاد، خلال الــ24 ساعة الماضية، 951 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 317 لاجئاً (95 امرأة و162 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 634 شخصا (190 امرأة و323 طفلا).

وأشار المركز أيضاً، إلى أن نازحين اثنين، عادا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مكاني إقامتهما الدائمين داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير أراضي ومنشآت في دمشق وزمرين (بريف درعا) على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير37 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن نزاعاً مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.