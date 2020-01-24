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12:56 GMT24 يناير/ كانون الثاني 2020
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    وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد سيالة

    خارجية الوفاق لمجلس الأمن: تهديدات المسماري بقصف الطيران المدني جريمة حرب مبيتة

    © REUTERS / SERGEI KARPUKHIN
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    قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، إن تهديدات متحدث الجيش الليبي، أحمد المسماري، بقصف الطيران المدني تعد جريمة حرب مبيتة وخرقا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

    ووضع سيالة خلال خطابه لمجلس الأمن "المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إذا تعرض الطيران المدني لأي اعتداء من قبل حفتر، مشددا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر"، وفقا لقناة "ليبيا الأحرار".

    مطار معيتيقة الدولي في طرابلس في ليبيا
    © REUTERS / HAZEM AHMED
    إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي

    وأشار سيالة إلى أن المجلس الرئاسي يذكر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية وبمسار برلين القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها.

    وأعلن الجيش الليبي، يوم السبت، فرض حظر جوي على العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها مع استمرار المواجهات العسكرية مع قوات حكومة الوفاق الوطن المتمركزة هناك.

    وقال متحدث الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري إن منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء ومن ثم القرة بوللي وطريق الرابطة، مشيرا إلى استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي على العاصمة طرابلس.

    وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي –المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس- إعادة فتح المجال الجوي، مساء الخميس، رغم الحظر الذي أعلنه الجيش الليبي، مشيرة إلى إعلان جداول الرحلات في وقت لاحق.

    واتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار.

    الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية

    وقال المتحدث باسم الجيش الليبي التابع للوفاق، العقيد محمد قنونو: "ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر تقصف مطار معيتيقة الدولي بستة صواريخ غراد حتى الآن، في تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية وفي خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار"، بحسب تعبيره.

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق الليبية, خليفة حفتر, ليبيا
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