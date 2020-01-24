أردوغان: نحو 400 ألف شخص من إدلب السورية يتحركون صوب حدود تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه بحث ما المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الإجراءات التي يمكن القيام بها في إدلب، وأن تركيا وألمانيا تتحملان جزء من عبء اللاجئين.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان عقب لقائه مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في أنقرة، اليوم الجمعة: "بحثنا مع ميركل ما يمكن أن نفعله في إدلب. إدلب تتعرض لهجمات النظام السوري".

وأكد أردوغان إلى أن تركيا وألمانيا تتحملان جزءً من عبء اللاجئين، حيل:أشار إلى توجه نحو 400 ألف سوري تجاه الحدود التركية.

وتابع أردوغان قائلا: "من غير الممكن حل مشكلة اللاجئين عبر إقامة الخيام، بل نقوم ببناء منازل من الطوب بالقرب من حدودنا. سنبني 10 آلاف منزلاً للنازحين من إدلب".