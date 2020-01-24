وكالة: محافظ مصرف ليبيا المركزي يأمل في إنهاء تعطيل النفط قريبا

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير، إنه يأمل في إنهاء تعطيل النفط قريبا.

وأضاف الكبير في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "تعطيل النفط رصاصة في الرأس".

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أنه "لا موافقة على ميزانية 2020 حتى الآن".

يذكر أنه وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط الأنابيب.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق.

يشار أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج بحث في 15أغسطس الماضي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات يجب أن تكون في صالح المواطن الليبي.