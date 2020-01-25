الجيش اليمني: مقتل قيادي ميداني من "الحوثيين" باستهداف تحصينات شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي، قوله إن "قوات اللواء مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، دكت تحصينات وتجمعات للحوثيين في تبة عمير والتباب المطلة على النقعة المحاذية لجبال الجربة والغرابة بمنطقة الرزامات في مديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".

وأكد العميد الغنيمي "مصرع القيادي الميداني أبو فايز الطيري، ودحر بقية عناصر الحوثيين جراء الاستهداف".

وأشار إلى "استمرار عملية التحرير في محور الطلح بالصفراء ضد الحوثيين بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحرهم من صعدة وصولا إلى باقي المحافظات".

من جهة ثانية، قالت جماعة الحوثيين عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مدنيا قتل وأصيب 3 آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية غرب صعدة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.